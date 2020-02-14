Мэр Сум снова пообещал ремонт Харьковской Ремонтные работы по улице Харьковская в 2020 году будут выполнены в соответствии с утвержденными планами.

Это еще раз подчеркнул городской голова Александр Лысенко во время аппаратного совещания 2 марта.

«Хочу снять все инсинуации, которые появляются в средствах массовой информации - ремонту улицы Харьковской в этом году быть! Для ремонтных работ выделено 80 млн грн из государственного Дорожного фонда, процедурные вопросы согласованы, продолжается тендерная процедура, мы выполнили все необходимые подготовительные мероприятия», - подчеркнул Александр Лысенко.

Он поручил директору КП «Дорремстрой» Александру Вегере обнародовать в ближайшее время перечень всех улиц областного центра, где в 2020 году планируются ремонты.

По информации руководителя «Дорремстроя», торги должны состояться 10 марта, и уже в конце месяца можно начинать работы по ул. Харьковская.

Предусматривается выполнение среднего ремонта двух участков - от Харьковского моста до перекрестка с проспектом Лушпы и от путепровода в направлении с. Токари длиной до 1,5 км. Планируется замена трех слоев дорожного покрытия, ремонт технических тротуаров, остановок общественного транспорта, замена знаков, поднятие люков и т.п.

Из бюджета Сумской городской ОТГ на проведение текущего ремонта улично-дорожной сети Сумской ОТГ, содержание светофоров, дорожной разметки предусматривается выделение 66 млн. грн.