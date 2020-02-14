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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47662

На Сумщине стартовал ремонт дорог

Строительный сезон на Сумщине начался с текущего среднего ремонта автомобильной дороги государственного значения Р-65 КПП «Николаевка» - Семеновка - Новгород-Северский - Глухов - КПП «Катериновка» (отдельными участками).

На 7,9 км текущему среднему ремонту автомобильной дороги государственного значения Р-65 в 2020 году предусмотрены средства в сумме 101,7 млн грн согласно Постановлению КМУ от 29 января 2020 года № 36.

Сейчас выполняются подготовительные работы по фрезерования дорожного покрытия толщиной 4 см и восстановление профиля автодороги с добавлением щебнево-песчаной смеси С-7.

Работы выполняет подрядная организация ООО «Автомагистраль-Юг» по заказу Службы автомобильных дорог в Сумской области.

Общество Ремонт дорог

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