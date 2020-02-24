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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в жилом доме

2 марта в 7:50 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в пер. Фиалковый в г. Сумы.

Пожар обнаружила хозяйка, почувствовав резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены дрова на площади до 1 кв. м. в подвальном помещении. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 8:21 возгорание локализовали, а в 8:59 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар

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