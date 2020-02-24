В Сумах спасатели ликвидировали возгорание в жилом доме

Пожар обнаружила хозяйка, почувствовав резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены дрова на площади до 1 кв. м. в подвальном помещении. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные помещения. Из-за сильного задымления спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
В 8:21 возгорание локализовали, а в 8:59 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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