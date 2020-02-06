Сумским предприятиям рассылают «письма счастья» из «Сумытеплоэнерго» Просят доплатить за два месяца 2018 года в общем почти 6 млн грн.

В январе-февраля 2020 года сумские предприятия начали получать письма от ООО «Сумытеплоэнерго», в которых предприятие просило доплатить за тепло за ноябрь-декабрь 2018 (!) года. Объяснялась сложная схема, почему так произошло.

На эту тему в своем Фейсбуке написал начальник Сумского территориального отделения Антимонопольного комитета Евгений Касьян.

«Мне кажется, что мы наткнулись на ненадлежащее управление регулятора в энергетике. В результате предприятиям г. Сумы доначислили 5 963 191 грн. Интересно это единственный случай в Украине?

Например, Сумскому КХП доначислили – 101 464 грн., Коллективному предприятию «Сумская маслосырбаза» - 26 704 грн, ООО «Сумы - Фирма Одежда» - 9293 грн.

Возник некий «эффект бабочки» или «временная петля» в исполнении регулятора и «Урядового курьера». Если упрощенно, то постановление НКРЭКУ от 28.02.2018 №239, которым для ООО «Сумытеплоэнерго» редактировались только приложения к тарифам на тепло (без изменения их размера) ни была опубликовано вовремя и «зависла» может во времени, может в пространстве, как выяснилось потом, на 8 месяцев с 28 февраля по 28 октября 2018 года (она банально не публиковалась).

В течение временного лага регулятор и ООО «Сумытеплоэнерго» успели провести новую процедуру расчета тарифов, их общественные слушания и утверждение. То есть закрепили их новым (более поздним) постановлением от 14.06.2018 за №404. Тариф для предприятий согласно этому, более позднему постановлению был на 31% меньше старого тарифа (разница на 1 Гкал составила 401 грн). Именно эти тарифы и применялись монополистом к предприятиям (категории «другие потребители») в ноябре и декабре 2018 года. Предприятия потребляли тепло, монополист получал средства, и все это оформлялся актами сверки, где отмечалось об отсутствии задолженности. В принципе все так и закончилось...

Но 27 октября 2018 года через 8 месяцев было опубликовано постановление НКРЭКУ от 28.02.2018 №239, которое, по мнению регулятора, вернуло фактически старые, на 31% выше тарифы для предприятий (по категории «другие потребители»). Ну а через год регулятор после плановой проверки ООО «Сумытеплоэнерго» обязал монополиста применить более высокие, старые тарифы согласно постановлению от 28.02.2018 №239.

По предварительной правовой оценки этой ситуации

- фактически возникла коллизия применения норм постановления от 28.02.2018 №239, которое была принято раньше (но по непонятным причинам была опубликована через 8 месяцев !!!!!) и норм более позднего постановления от 14.06.2018 № 404, которое применялось при расчетах в ноябре и декабре 2018 года. С точки зрения толкований КСУ должен применяться более поздний нормативно-правовой акт. Привожу цитату из решения Конституционного Суда Украины от 3 октября 1997 года № 4-зп / 1997: «Конкретная сфера общественных отношений не может быть одновременно урегулирована однопредметными нормативными правовыми актами одинаковой силы, которые по содержанию противоречат друг другу. Обычной является практика, когда следующий по времени акт содержит прямое предостережение о полной или частичной отмене предыдущего. Общепризнанным является и то, что с принятием нового акта, если иное не предусмотрено самим этим актом, автоматически отменяется однопредметный акт, который действовал во времени раньше».

- потребители (предприятия) не могут функционировать в условиях правовой неопределенности и отвечать за ошибки государственных органов. Здесь стоит упомянуть решение ЕСПЧ «Рисовський против Украины» от 02.10.2011 (заявление № 29979/04). В пунктах 70, 71 данного решения ЕСПЧ оперирует «принципом надлежащего управления» как многоаспектным принципом, который, среди прочего, сводится к тому, что государство обязано организовать работу государственного аппарата таким образом, чтобы обеспечивалась юридическая определенность в гражданских правоотношениях, затрагивающих имущественные интересы. Сверх этого «на государственные органы возложена обязанность ввести внутренние процедуры, которые усилят прозрачность и ясность их действий, минимизируют риск ошибок». В то же время согласно концепции «принципа надлежащего управления», «Риск любой ошибки государственного органа должен полагаться на само государство, а ошибки не могут исправляться за счет лиц, которых они касаются».

- с точки зрения законодательства о защите экономической конкуренции в действиях регулятора усматриваются признаки нарушения предусмотренного пунктом 7 статьи 50, статьей 17 Закона Украины «О защите экономической конкуренции».

Материалы по подведомственности передали в Антимонопольный комитет Украины, поскольку НКРЭКУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом», - написал он.