В Сумах полиция устанавливает личность умершей женщины В реанимационном отделении Сумской областной клинической больницы 18 февраля умерла неизвестная женщина, которая в тот же день была доставлена в больницу «каретой» скорой помощи с улицы Набережная реки Стрелки в Сумах.

При женщине не было никаких документов, поэтому ее личность установить в настоящее время не удалось. Полиция обращается к гражданам, которые могут знать умершую, и помогут правоохранительным органам установить его личность.

Приметы умершей женщины: на вид около 60 лет, рост 163 см, вес около 60 кг, волосы седые, длиной до плеч, лицо круглое, глаза голубые, нос прямой, зубы полностью отсутствуют, уши средние с проколами.

Была одета в пальто коричневого цвета длиной до колен, джинсы темного цвета, кофту бежевого цвета, кофту зеленого цвета, шарф коричневого цвета и коричневые сапоги.

Особые приметы: на правом плече есть дугообразный шрам размером до 30 см, внизу живота - шрам от удаления аппендикса размером 7 см.

При умершей была «Т-образная» трость, обтянутая электроизоляционной лентой синего цвета, с помощью которой передвигалась при жизни. Вероятно, при жизни употребляла спиртные напитки и просила милостыню в районе центрального рынка и у церквей.

Просьба ко всем, кто владеет какой-либо информацией о личности умершей женщины, сообщить в Сумской отдела полиции по телефонам: / 0542 / 66-72-05, 66-72-04 или «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.