Мэр Сум хочет создать муниципальный футбольный клуб

Об этом шла речь сегодня, 3 марта, на брифинге на стадионе «Юбилейный».
Как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, по его мнению, футбол в городе нужно развивать. Он напомнил, что в прошлом году на сессию сумского горсовета приходили фанаты ПФК «Сумы» (который бесславно закончил свое существование дисквалификацией за договорные матчи - Ред.), которые просили возродить клуб. Тогда была создана специальная комиссия, которая работала несколько месяцев и пришла к результату – объединения усилий города и ФК «LS Group», который в прошлом году переехал на стадион «Юбилейный» из Верхней Сыроватки. На сегодня неизвестно, сколько готов вложить в клуб городской бюджет, тем более, что решать это будут сначала депутатские комиссии по спорту и финансам, а затем в целом городской совет. Пока же от клуба ждут финансовый план на год, чтобы обсуждать его с депутатами.
Напомним: ФК «LS Group» был создан в 2016 году. Начинал играть в Сумском районе. В прошлом году выиграл чемпионат области. В этом собирается заявиться в чемпионат Украины среди аматоров, далее в планах вторая лига и выше.
Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к сезону в Турции....
Студент Института физической культуры СумГПУ им. А.С.Макаренко, игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко третий год подряд завоевал Кубок английской лиги....
26 февраля определился чемпион среди юношей 2005-2006 г.р. в зимнем чемпионате Сумщины по футболу....
Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к кубку Украины по футболу....
24 февраля липоводолинский «Альянс» сыграл первый матч на турецком сборе....