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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:44493

Мэр Сум хочет создать муниципальный футбольный клуб

Для этого сначала планируют начать финансировать из городского бюджета чемпиона области ФК «LS Group».

Об этом шла речь сегодня, 3 марта, на брифинге на стадионе «Юбилейный».

Как сообщил мэр Сум Александр Лысенко, по его мнению, футбол в городе нужно развивать. Он напомнил, что в прошлом году на сессию сумского горсовета приходили фанаты ПФК «Сумы» (который бесславно закончил свое существование дисквалификацией за договорные матчи - Ред.), которые просили возродить клуб. Тогда была создана специальная комиссия, которая работала несколько месяцев и пришла к результату – объединения усилий города и ФК «LS Group», который в прошлом году переехал на стадион «Юбилейный» из Верхней Сыроватки. На сегодня неизвестно, сколько готов вложить в клуб городской бюджет, тем более, что решать это будут сначала депутатские комиссии по спорту и финансам, а затем в целом городской совет. Пока же от клуба ждут финансовый план на год, чтобы обсуждать его с депутатами.

Напомним: ФК «LS Group» был создан в 2016 году. Начинал играть в Сумском районе. В прошлом году выиграл чемпионат области. В этом собирается заявиться в чемпионат Украины среди аматоров, далее в планах вторая лига и выше.

Спорт Ls Group Футбол

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