В Сумах по факту жестокого обращения с животными открыли уголовное производство

Четверо из животных - питбультерьеры, один ротвейлер. Псы находились в маленьком помещении, в органических отходах, некормленые и агрессивные. Для того, чтобы их успокоить и изъять, полицейским даже пришлось прибегнуть к услугам специалистов-ветеринаров. На телах собак - на мордах, лапах, спинах и боках - при осмотре обнаружены многочисленные шрамы.
Сейчас одна из них передана в центр оказания помощи животным, остальные четыре - находятся под опекой волонтеров.
Сама хозяйка животных говорит, что они привыкли к таким условиям, последний раз она заходила к ним, чтобы присмотреть и покормить, в прошлую субботу.
В полиции действия женщины квалифицировали как жестокое обращение с животными и открыли уголовное производство по ст. 299 УК Украины. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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