В Сумах по факту жестокого обращения с животными открыли уголовное производство У жительницы Сум правоохранители сегодня изъяли пять собак, которые содержались в тесном хозяйственном помещении, без выгула и надлежащего питания.

Четверо из животных - питбультерьеры, один ротвейлер. Псы находились в маленьком помещении, в органических отходах, некормленые и агрессивные. Для того, чтобы их успокоить и изъять, полицейским даже пришлось прибегнуть к услугам специалистов-ветеринаров. На телах собак - на мордах, лапах, спинах и боках - при осмотре обнаружены многочисленные шрамы.

Сейчас одна из них передана в центр оказания помощи животным, остальные четыре - находятся под опекой волонтеров.

Сама хозяйка животных говорит, что они привыкли к таким условиям, последний раз она заходила к ним, чтобы присмотреть и покормить, в прошлую субботу.

В полиции действия женщины квалифицировали как жестокое обращение с животными и открыли уголовное производство по ст. 299 УК Украины. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.