Сумские биатлонисты с медалями в спринте

Сегодня на спринтерскую трассу вышли юноши в трех возрастах.
Среди младших (2005 г.р. и младше) «серебро» и «бронзу» завоевали представители Сумщины Дмитрий Саврацкий и Святослав Ершов. Седьмое место у Андрея Мороза. Среди средних (2003-2004) лучший результат из наших у Сергея Супруна – 8-е место. Среди старших (2001-2002) наш Александр Родителев занял третье место. Шестым был Владислав Чихарь, замкнули десятку Богдан Потапенко и Даниил Штань.
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