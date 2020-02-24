Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10139

Сумские биатлонисты с медалями в спринте

В Тысовце (Львовская обл.) продолжаются Всеукринские соревнования по биатлону среди юношей и девушек.

Сегодня на спринтерскую трассу вышли юноши в трех возрастах.

Среди младших (2005 г.р. и младше) «серебро» и «бронзу» завоевали представители Сумщины Дмитрий Саврацкий и Святослав Ершов. Седьмое место у Андрея Мороза. Среди средних (2003-2004) лучший результат из наших у Сергея Супруна – 8-е место. Среди старших (2001-2002) наш Александр Родителев занял третье место. Шестым был Владислав Чихарь, замкнули десятку Богдан Потапенко и Даниил Штань.

Спорт Биатлон

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Сумские биатлонистки с медалями в Тысовце
Вчера 19:51

Сумские биатлонистки с медалями в Тысовце

Сегодня, 2 марта, в Тысовце (Львовская обл.) стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек....

Сумские биатлонисты с «бронзой» в одиночном миксте
29.02.2020 15:04

Сумские биатлонисты с «бронзой» в одиночном миксте

29 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) прошла одиночная смешанная эстафета в рамках юниорского...

Сумские биатлонисты с «бронзой» в эстафете
28.02.2020 21:52

Сумские биатлонисты с «бронзой» в эстафете

28 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялись эстафетные гонки в рамках юниорского чемпионата...

Сумской биатлонист стал чемпионом в масс-старте
28.02.2020 12:58

Сумской биатлонист стал чемпионом в масс-старте

27 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялись гонки с массовым стартом в рамках...

Сумские биатлонисты с медалями чемпионат Европы
27.02.2020 17:20

Сумские биатлонисты с медалями чемпионат Европы

Сегодня, 27 февраля, в белорусских Раубичах прошли сразу две эстафеты в рамках чемпионата Европы по биатлону....

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В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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