Сумские биатлонисты с медалями в спринте В Тысовце (Львовская обл.) продолжаются Всеукринские соревнования по биатлону среди юношей и девушек.

Сегодня на спринтерскую трассу вышли юноши в трех возрастах.

Среди младших (2005 г.р. и младше) «серебро» и «бронзу» завоевали представители Сумщины Дмитрий Саврацкий и Святослав Ершов. Седьмое место у Андрея Мороза. Среди средних (2003-2004) лучший результат из наших у Сергея Супруна – 8-е место. Среди старших (2001-2002) наш Александр Родителев занял третье место. Шестым был Владислав Чихарь, замкнули десятку Богдан Потапенко и Даниил Штань.