«Альянс» снова обыграл казахов Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к кубку Украины по футболу.

3 марта в Турции наша команда провела очередной спарринг. Соперником снова был дебютант первой лиги чемпионата Казахстана «Арыс». На этот раз игра завершилась «сухой» победой «Альянса» 2:0 (забивали Шпирьонок и Рогозинский).

Напомним: матч ¼ финала кубка Украины по футболу против ФК «Мариуполь» пройдет 11 марта на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.