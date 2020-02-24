«Альянс» снова обыграл казахов

3 марта в Турции наша команда провела очередной спарринг. Соперником снова был дебютант первой лиги чемпионата Казахстана «Арыс». На этот раз игра завершилась «сухой» победой «Альянса» 2:0 (забивали Шпирьонок и Рогозинский).
Напомним: матч ¼ финала кубка Украины по футболу против ФК «Мариуполь» пройдет 11 марта на стадионе «Юбилейный». Начало в 18.00.
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