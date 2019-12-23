Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:47195

На Сумщине средняя зарплата на 14 % меньше среднеукраинской

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате на предприятиях Сумской области в январе 2020 года.

В январе 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины в среднем составила 8891 грн (в целом по Украине - 10727 грн).

По сравнению с январем 2019 года размер заработной платы в области увеличился на 18,7%; реальная зарплата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 14,7%.

Экономика Задолженность по зарплате Средняя зарплата

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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