На Сумщине средняя зарплата на 14 % меньше среднеукраинской

В январе 2020 года начисленная заработная плата одного штатного работника на предприятиях Сумщины в среднем составила 8891 грн (в целом по Украине - 10727 грн).
По сравнению с январем 2019 года размер заработной платы в области увеличился на 18,7%; реальная зарплата (с учетом инфляции и уплаченных налогов) выросла на 14,7%.
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