За первый месяц года задолженность по зарплате на Сумщине выросла на 20 млн грн

Задолженность по выплате заработной платы на протяжении января 2020 года увеличилась на 20,8 млн грн и на 1 февраля 2020 года составила 351,1 млн грн. Крупнейшими должниками являются АО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение», которое должно своим работникам 267,2 млн грн, а также ГП «Шосткинский казенный завод «Звезда» (долг 28,6 млн.грн).
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