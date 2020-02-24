Как в Сумах собираются бороться с угрозой коронавируса? Сегодня, 3 марта, в мэрии прошло совещание с участием мэра, руководителей ответственных структурных подразделений и больниц по принятию мер противодействия распространения случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавируса 2019-nCoV.

В связи с появлением в стране случая заболевания коронавирусом, в Сумах намерены прибегнуть к превентивным мерам. В частности, мэр отметил необходимость распространения информации о профилактике заболевания и проведении первоочередных мер противодействия распространения коронавируса.

«Сейчас мы будем делать все от нас зависящее, чтобы предотвратить распространение болезни. Во-первых, никакой паники, во-вторых, нужно руководствоваться рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. Сейчас со специалистами и медиками мы прорабатываем план мероприятий по противодействию и распространение коронавируса», - сказал городской голова.

Он поручил ответственным руководителям структурных подразделений на случай обострения эпидемической ситуации проработать вопрос определения заведения для госпитализации людей и обеспечения медицинского персонала необходимой спецодеждой.

Также в ближайшие дни в городе должны обеспечить учреждения медицины, образования, и трудовые коллективы предприятий дезинфицирующими препаратами.

Кроме того, завтра состоится заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будут определены дальнейшие шаги в вопросе противодействия распространению коронавируса.