Госэкоинспекция требует остановить деятельность «Зеленстроя» Государственная экологическая инспекция в Сумской области обратилась в Сумской окружной административный суд с иском о приостановлении работ ООО «Зеленстрой» по захоронению отходов на глуховском полигоне твердых бытовых отходов.

Основанием для применения мер реагирования в сфере государственного контроля стало невыполнение предприятием предписаний инспекции по устранению грубых нарушений, выявленных в ходе плановой проверки в октябре 2019 года. В частности, тогда проверкой было установлено, что на полигоне отсутствует дезбарьер и частично отсутствует ограждение, где размещаются непереработанные отходы, а также не ведется учет количества завезенных отходов. Кроме того, вопреки требованиям ст 10, 11 Закона Украины «Об охране атмосферного воздуха», ООО «Зеленстрой» не осуществило инвентаризацию источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, не разработало документов, в которых обосновываются объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный и не получило разрешение на выбросы.

Кроме того, за осуществление хозяйственной деятельности без получения документов разрешительного характера руководителя ООО «Зеленстрой» было привлечено к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 25,5 тыс. грн. Сейчас на рассмотрении суда находится протокол инспекции по повторному привлечению к ответственности должностного лица предприятия за невыполнение требований природоохранного законодательства. Максимальная санкция статьи за такое нарушение предусматривает штраф в размере до 85 тыс. грн.