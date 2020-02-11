На Сумщине осудили трио за разбойное нападение на пенсионеров Прокуратура Сумской области поддержала публичное обвинение в отношении четырех человек, трое из которых совершили разбойное нападение на пенсионеров, а четвертый стоял на шухере.

Речь идет о событии, которое случилось 17 августа 2018 г. в с. Пигаревка Середино-Будского района. Тогда около трех часов ночи 84-летняя пенсионерка проснулась от непонятных звуков, которые доносились со двора. Когда женщина открыла дверь, в дом ворвались трое неизвестных мужчин в масках. В это время на шум выбежал 84-летний муж пенсионерки. Нападавшие связали стариков, и начали требовать деньги. Чтобы пострадавшие лучше поняли всю серьезность их намерений, злоумышленники применяли к ним физическую силу.

Не выдержав издевательств, пенсионеры указали на место, где находились семейные сбережения - 32 тыс. грн. Убегая, злоумышленники подперли снаружи дверь дома мешком с сахаром, а со двора прихватили еще и бензопилу. Уехали с места происшествия нападавшие на авто, в котором все это время сидел их четвертый сообщник и наблюдал за обстановкой. Лишь под утро пожилой женщине удалось освободить своего мужа и известить соседей, которые тотчас же вызвали полицию и скорую.

Несколько дней понадобилось правоохранителям, чтобы установить личности нападавших и задержать их уже в Ровенской области, где они скрывались. Ими оказались неработающие жители Шостки и Шосткинского района в возрасте 21, 24 37 и 40 лет.

Трое обвиняемых по решению Шосткинского горрайонного суда признаны виновными по ч.3 ст.187 УК Украины (разбойное нападение). Самый дерзкий нападающий приговорен к 8 годам, двое других - к 7 годам лишения свободы. Их четвертого сообщника, который на момент совершения преступления сидел в авто, осужден по ч.1 ст.396 УК Украины (укрывательство особо тяжкого преступления) к 1 году ограничения свободы и освобожден от наказания с испытательным сроком.