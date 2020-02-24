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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:20262

Мошенники выманили у жительницы Шостки 13 тысяч гривен

Найдя в Интернете объявление о продаже мобильного телефона, жительница Шостки приняла предложение продавца воспользоваться услугой «доставка сайта». Однако направленная ей ссылка оказалась мошеннической ловушкой. В результате жительница Шостки потеряла почти 13 тыс. грн.

По словам 47-летней заявительницы, она нашла на известном интернет-ресурсе объявление о продаже мобильного телефона. В предложении значилась стоимость 6500 грн. С помощью одного из мобильных приложений она связалась с продавцом и договорилась с ним о сделке. По обоюдному соглашению сторон решили воспользоваться услугой сайта «доставка». Продавец предоставил женщине ссылки на якобы специальную страницу сайта, где была эта услуга. Женщина перешла по ссылке на ресурс, очень похожий на сайт, на котором было размещено объявление. После ввела данные своей банковской карты: номер, срок действия и СVV-код. В результате с ее счета были сняты все имеющиеся средства.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.190 УК Украины (мошенничество), в рамках которого полицейские устанавливают личность афериста, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

 
Право Мошенничество

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