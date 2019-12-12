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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20277

Сумская теннисистка с «бронзой»

На выходных в Чернигове прошел чемпионат Украины по настольному теннису среди взрослых.

От Сум на нем выступало пять спортсменов. В том числе представители «Теннисной академии» - Артем Губенко и Валерий Мельник. Виталий дошел до стадии плей-офф, но в четвертьфинале встретился с первой ракеткой страны - Коу Леем, уступил тому 0:4 и дальше участвовал только в борьбе за 5-8 позиции. В итоге занял 7-е место. Артем Губенко – 10-е.

В чемпионате участвовало и трое представителей команды «СумГУ», которые в итоге заняли такие места: Александр Журба -16-е, Евгений Кибко – 11-е и Александр Малов – 13-е. В мужском парном разряде Кибко и Малов проиграли (1:3) в борьбе за третье место паре Писарь/Синкевич.

В женской части состязаний приняла участие 18-летняя Анастасия Димитренко, юный лидер команды «Грация-СумДУ», которая в матче за «бронзу» обыграла Евгению Васильеву (4:2) и поднялась на пьедестал почета. Правда, выступала она за Киев. В парных соревнованиях она дошла до ¼ финала. В турнире смешанных пар она была четвертой.

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