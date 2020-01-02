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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54821

В Сумах ночью сожгли два автомобиля (видео)

Преступления были совершены в ночь на 4 марта.

Фото сожженной машины у дома на Ярослава Мудрого, 57.

Один из поджогов зафиксирован камерой наблюдения. На видео видно, как двое парней быстро подходят к авто, один обливает чем-то машину, другой - поджигает.

Все это происходит за 5 секунд.

По данным отдела коммуникаций полиции области, первое сообщение о поджоге авто поступило в 0.20 4 марта с ул. Г. Кондратьева, 160/5 от жителей дома. Там путем поджога злоумышленники частично повредили автомобиль Toyota RAV4.

Сообщение о втором преступлении поступило в полицию около 3.30 утра с ул. Ярослава Мудрого, 57. Там практически полностью сгорела Toyota Camry.

По данным фактам полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК (умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога). Всех, кому что-либо известно о лицах, причастных к поджогам, или об обстоятельствах совершения, полиция просит сообщить на линию «102».

, сообщает Sumy.Today.

Право Поджог авто

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