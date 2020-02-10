В Сумах заминировали синагогу

Об этом сообщил и.о. начальника отдела коммуникаций областной полиции Владимир Крупецких. Сейчас происходит эвакуация людей, на место выехала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, спасатели, медики, пишет Sumy.Today.
По информации патрульной полиции, неизвестный оставил у здания самодельную бомбу. Из-за єтого временно по Кооперативной біл перекрыто движение транспорта. Сейчас уже восстановлено.
Сегодня, 13 февраля, за 39-летнюю адвоката, которой прокурор Сумской области объявил подозрение в 41 ложном сообщении о минировании ЦПАУ и...
Но могут выпустить под залог в 162 тыс. грн....
Прокурор Сумской области Григорий Кондратенко 11 февраля сообщил о подозрении адвокату, которая с 10 октября 2019 года 41 раз звонила...
После вчерашних обысков у одной из адвокатов, женщина провела ночь в изоляторе временного содержания полиции....
Сегодня, 10 февраля, правоохранители Сумщины проводят обыски у сумской адвокатессы в рамках уголовного производства по фактам ложных сообщений о минировании...