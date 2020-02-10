В Сумах заминировали синагогу Информация о заминировании религиозного учреждения на ул. Кооперативная поступила на электронный адрес полиции.

Об этом сообщил и.о. начальника отдела коммуникаций областной полиции Владимир Крупецких. Сейчас происходит эвакуация людей, на место выехала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, спасатели, медики, пишет Sumy.Today.

По информации патрульной полиции, неизвестный оставил у здания самодельную бомбу. Из-за єтого временно по Кооперативной біл перекрыто движение транспорта. Сейчас уже восстановлено.