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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26236

В Сумах заминировали синагогу

Информация о заминировании религиозного учреждения на ул. Кооперативная поступила на электронный адрес полиции.

Об этом сообщил и.о. начальника отдела коммуникаций областной полиции Владимир Крупецких. Сейчас происходит эвакуация людей, на место выехала следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, спасатели, медики, пишет Sumy.Today.

По информации патрульной полиции, неизвестный оставил у здания самодельную бомбу. Из-за єтого временно по Кооперативной біл перекрыто движение транспорта. Сейчас уже восстановлено.

Право Минирование Синагога

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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