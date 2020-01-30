На Сумщине участники пробного ВНО получили приглашения на тестирование

Каждому участнику тестирования необходимо распечатать приглашение из своего «Личного кабинета участника ПВНО» на сайте соответствующего центра оценивания качества образования.
Вход в личный кабинет осуществляется по логину и паролю, полученным раньше из регионального центра ВНО.
Для того, чтобы распечатать приглашение-пропуск для участия в пробном ВНО, необходимо воспользоваться опцией «Сформировать приглашение-пропуск». Документ формируется в формате PDF и загружается автоматически.
Справка
Для участия в пробном ВНО зарегистрировалось 218 тыс. выпускников полного общего среднего образования и поступающих в учреждения высшего образования. Тестирование по украинскому языку и литературе состоится 21 марта, по истории Украины, по математике, по биологии, географии, физики, химии, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта.
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