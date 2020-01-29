В Сумской ОГА обвинили в загрязнении Псла сумской водоканал Должен быть постоянной анализ как гидрохимический, так и микробиологический, состояния воды в реке Псел с последующим обнародования результатов.

Об этом во время заседания координационного комитета по вопросам экологической безопасности подчеркнул руководитель аппарата облгосадминистрации Игорь Кальченко.

Как сообщила заместитель директора Департамента защиты окружающей среды и энергетики облгосадминистрации Ирина Кашпур, в Департамент поступило обращение о неудовлетворительном состоянии воды в реке Псел рядом с с. Старое Село Сумского района. К рассмотрению обращения Департаментом было привлечено Государственную экологическую инспекцию в Сумской области и Региональный офис водных ресурсов в Сумской области.

Согласно информации Государственной экологической инспекции в Сумской области и протокола измерений БПК5 - количество кислорода, которое расходуется на окисление органических веществ, показателей состава и свойств вод, факт загрязнения реки Псел подтвержден.

По словам Игоря Кальченко, такие показатели могут свидетельствовать о попадании недостаточно очищенных сточных вод в Псел. Согласно информации Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области, сумское КП «Горводоканал» является основным загрязнителем этой реки, поскольку очистные сооружения предприятия недостаточно эффективно осуществляют очистку хозяйственно-бытовых стоков из-за использования устаревшей технологии очистки и устаревшего оборудования.

По итогам совещания было принято решение провести работу с абонентами, которые осуществляют сброс сточных вод в очистные сооружения, разработать плана реконструкции и переоборудования очистных сооружений, провести информационно-разъяснительную работу среди населения и контроль за неукоснительным соблюдением КП «Горводоканал» проектных и технического регламентов эксплуатации очистных сооружений, пишет сайт ОГА.