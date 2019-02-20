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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:52344

На Сумщине 1890 молодых учителей получат выплату в 21 тысячу гривен

Для Сумской области Кабмин направил 39 млн 727 тыс. гривен субвенции для выплаты надбавок молодым учителям.

Общая сумма субвенции составляет 1 млрд 553 млн грн для обеспечения соответствующих выплат более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет. Соответствующее решение было принято 3 марта.

«Сегодня молодые учителя - одна из самых финансово незащищенных категорий педагогов. С низким стажем они получают почти минимальную заработную плату - это недопустимо. Эта выплата в конце года поможет хотя бы немного выровнять ситуацию и поддержать молодых учителей», - отметила Министр образования и науки Анна Новосад.

Выплата учителю составит 21020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере.

Выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

Общество Учителя

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