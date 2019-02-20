На Сумщине 1890 молодых учителей получат выплату в 21 тысячу гривен

Общая сумма субвенции составляет 1 млрд 553 млн грн для обеспечения соответствующих выплат более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет. Соответствующее решение было принято 3 марта.
«Сегодня молодые учителя - одна из самых финансово незащищенных категорий педагогов. С низким стажем они получают почти минимальную заработную плату - это недопустимо. Эта выплата в конце года поможет хотя бы немного выровнять ситуацию и поддержать молодых учителей», - отметила Министр образования и науки Анна Новосад.
Выплата учителю составит 21020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет осуществляться в конце года, единовременно и в полном размере.
Выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.
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