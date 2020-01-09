Как сумские спасатели тушили ночной автофакел (+видео) В Сумах, укрощая возгорания легковушки, пожарные спасли еще один автомобиль.

4 марта в 3:28 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля на ул. Ярослава Мудрого областного центра. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытии на место вызова пожарные установили, что огонь охватил Toyota Сamry, припаркованный вблизи многоквартирного дома. Существовала угроза распространения пламени на расположенный рядом Ford Kuga, который вследствие высокой температуры горения получил повреждения. Поэтому, одновременно с тушением непосредственного очага пожара, спасатели подали водяные стволы на защиту данного автомобиля. На место возгорания прибежал хозяин Ford, который открыл авто, что позволило оперативно эвакуировать кроссовер в безопасное место.

В 3:35 удалось предотвратить опасность дальнейшего распространения огня и взрыва газовой установки и бензобаке в автомобиле Toyota, что могло привести к еще большим последствиям. В 4:03, использовав около 2,5 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава на 3 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.