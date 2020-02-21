Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00249

Сумские атлеты отличились в столице

В Киеве состоялся заключительный национальный старт сезона по легкой атлетике в помещении - чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР по легкоатлетическому двоеборью (2005 г.р. и младше).

Командный зачет выиграла сборная Киева, зачет среди ДЮСШ - КДЮСШ №1 Бахмута Донецкой области, среди СДЮШОР - СДЮСШОР Житомира. Сумщина заняла 8-е место, ДЮСШ г. Ромны – 5-е (7-е у областной ДЮСШ), СДЮШОР Голубничего – 14-е (последнее).

В личном зачете два первых места в двоеборье «бег 60 м + 200 м» и «60 м и прыжки в длину» завоевал Никита Маслюк (ОДЮСШ). «Серебро» у роменчанки Инны Рыбалки (60 м с барьерами + 400 м) и Вадима Шевченко (спортивная ходьба 1000 м + 3000 м) из ОДЮСШ. «Бронза» у Никиты Костецкого (60 м + 200 м) из ОДЮСШ.

Спорт Легкая атлетика

По тематике

В Сумах провели часовой забег
23.02.2020 08:43

В Сумах провели часовой забег

22 февраля в манеже СумГУ прошел часовой забег для всех желающих....

В Сумах бегали ветераны АТО
22.02.2020 16:59

В Сумах бегали ветераны АТО

В рамках чемпионат Украины по легкой атлетике в Сумах прошел забег на 5000 м среди ветеранов АТО....

Сумские бегуны стали чемпионами Украины в эстафете
22.02.2020 16:19

Сумские бегуны стали чемпионами Украины в эстафете

Сегодня, 22 февраля, в Сумах завершается чемпионат Украины по легкой атлетике....

Сумской бегун с «серебром» чемпионата Украины
21.02.2020 18:54

Сумской бегун с «серебром» чемпионата Украины

В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещениях....

Сумской студент стал чемпионом Украины
21.02.2020 18:25

Сумской студент стал чемпионом Украины

В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещениях....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
В Сумах произошло жуткое ДТП: два водителя в больнице
Сегодня 15:59
На презентацию антикоррупционной карты сумских ремонтов не пришел ни один чиновник
Сегодня 15:20
У Сумах відкрили весняну виставку
Сегодня 14:40
Обласний військовий комісар привітав жінок Сумщини
Сегодня 14:22
Сумские атлеты отличились в столице
Сегодня 14:00
Мошенники выманили у жительницы Шостки 13 тысяч гривен
Сегодня 13:20
На Сумщине участники пробного ВНО получили приглашения на тестирование
Сегодня 12:39
На Сумщине задержали наркодилера
Сегодня 12:15
В Сумах полиция расследует обстоятельства поджога двух автомобилей
Сегодня 12:07
Сумчан запрошують на тренінг з медіаграмотності
Сегодня 12:06
Главный инфекционист Сумщины рассказала, как защититься от коронавируса
Сегодня 11:32
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.