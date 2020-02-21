Сумские атлеты отличились в столице В Киеве состоялся заключительный национальный старт сезона по легкой атлетике в помещении - чемпионат Украины среди ДЮСШ и СДЮШОР по легкоатлетическому двоеборью (2005 г.р. и младше).

Командный зачет выиграла сборная Киева, зачет среди ДЮСШ - КДЮСШ №1 Бахмута Донецкой области, среди СДЮШОР - СДЮСШОР Житомира. Сумщина заняла 8-е место, ДЮСШ г. Ромны – 5-е (7-е у областной ДЮСШ), СДЮШОР Голубничего – 14-е (последнее).

В личном зачете два первых места в двоеборье «бег 60 м + 200 м» и «60 м и прыжки в длину» завоевал Никита Маслюк (ОДЮСШ). «Серебро» у роменчанки Инны Рыбалки (60 м с барьерами + 400 м) и Вадима Шевченко (спортивная ходьба 1000 м + 3000 м) из ОДЮСШ. «Бронза» у Никиты Костецкого (60 м + 200 м) из ОДЮСШ.