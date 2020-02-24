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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:321533

Главный инфекционист Сумщины рассказала, как защититься от коронавируса

Главный инфекционист области Ирина Троцкая рассказала, как защититься от коронавируса.

«То, чего мы все так долго ждали, наконец-то свершилось! В Украине зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекции. В принципе, ничего ужасного и странного не произошло. Было бы удивительно, если бы этого не случилось. И, как сказал Анатолий Анчишкин, замечательно освещающий на своей страничке проблему: «Це добре, бо ми не гірше за інші країни і вже давно відоме - «температурний скринінг» на кордоні є безглуздим». Сегодня мы с вами имеем уже достаточный объем знаний, чтобы говорить о профилактике и о роли каждого из нас в этом.

Итак, основное - то, к чему нас в раннем детстве приучили мама с папой. «Давайте же мыться, купаться, плескаться…» Действительно, гигиена рук здесь очень важна. При этом моем руки тщательно, с мылом, под проточной, желательно теплой, водой. Моем, когда возвращаемся домой, после посещения туалета, перед приемом пищи и т.д. Если нет возможности вымыть руки, пользуемся антисептическими средствами. Стараемся реже касаться руками лица, особенно глаз, носа, губ. Задумываемся о здоровой пище - самое время. Побольше овощей, фруктов, короче, клетчатки. Тут хороши капуста (белокачанная, можно квашеная, брокколи, извините, пекинская), сладкий перец, морковь. Полезны клюква, мед, йогурты и кефир, шиповник, рыба и морепродукты. Ну, и обычная вода, только бутилированная или кипяченная.

Чаще проветриваем помещения, чаще проводим влажную уборку. По возможности больше ходим пешком, благо погода позволяет. В отношении масок - я ретроград. Да, в первую очередь они защищают нас, когда надеты на больного. Но если, например, вам в маске где-то в общественном месте комфортно, то почему нет? При условии, что периодически ее меняем, а также надеваем и снимаем (тоже важно) правильно. А вот на улице, думаю, маска и правда лишняя.

Дистанциируемся от больных и не стесняемся говорить коллегам (даже руководящим), если они с температурой приходят на работу. А уж если захворали сами - лежим дома, сообщаем об этом своему семейному врачу и, с учетом самочувствия, решаем с ним вопрос о необходимости направления на госпитализацию.

Воздерживаемся от поездок за границу, хотя туры заметно подешевели. Больше, чем обычно, заботимся о пожилых родителях: помним - они в основной группе риска. Ну и, конечно, сохраняем спокойствие и оптимизм. Ведь, как сказал Юрий Никулин: «Даже после небольшой улыбки в организме дохнет один маленький микроб...» Через пару лет мы приобретем к этой заразе иммунитет, как при кори. И не исключено, что скоро появится вакцина. Так что будем здоровы!

Главный инфекционист Сумской области Ирина Троцкая», - написала она в Фейсбуке.

Общество Ирина Троцкая Коронавирус

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