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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:07616

В Сумах полиция расследует обстоятельства поджога двух автомобилей

Прошлой ночью в Сумах горели два автомобиля. Предварительная причина возгорания - поджог.

Первое сообщение о возгорании автомобиля Toyota RAV4, которое произошло по улице Герасима Кондратьева, 160/5, поступило в полицию в 00:24.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники Управления государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и полицейские. Огонь удалось потушить - автомобиль, 2007 года выпуска, пострадал частично.

Второе возгорание автомобиля Toyota Camry произошло примерно в половине четвертого утра по адресу улица Ярослава Мудрого, 57, на автостоянке возле дома. Автомобиль 2015 года выпуска выгорел полностью.

Основная версия, которую рассматривают правоохранители в обоих случаях - поджог. Полиция открыла уголовные производства по ч.2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и начала розыск злоумышленников. Санкция статьи за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет.

Работники полиции обращаются к гражданам с просьбой: если кому известна какая-либо информация о лицах, которые могли совершить эти поджоги, или у кого есть записи с видео регистраторов или камер видеонаблюдения, сообщите об этом в Сумской отдел полиции в удобное для вас способом. Анонимность гарантируется, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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