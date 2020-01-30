Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:15339

На Сумщине задержали наркодилера

Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении 31-летнему мужчине, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ.

Наркодельца задержали «на горячем» 2 марта при продаже соответствующему лицу в г. Тростянец за 250 гривен свертка с кристаллическим веществом прозрачно-белого цвета, которое, по предварительным данным, является наркотическим средством метадон.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического вещества) УК Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное подозреваемому грозит от 4 до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Наркодилер Тростянец

По тематике

В Кролевце задержали наркодилера
12.02.2020 11:12

В Кролевце задержали наркодилера

Кролевецким отделом Шосткинской местной прокуратуры сообщено о подозрении 32-летнему жителю г. Кролевец, который реализовывал заинтересованным лицам наркотики, сообщает пресс-служба прокуратуры...

В Тростянце посчитали, куда хотят присоединяться окрестные села
11.02.2020 20:20

В Тростянце посчитали, куда хотят присоединяться окрестные села

В Тростянецком районе прошли общественные обсуждения, которые показали, в какой из двух громад видят свое будущее жители трех сельсоветов....

В Сумах будут судить наркодилера
07.02.2020 12:39

В Сумах будут судить наркодилера

До 12 лет лишения свободы грозит 23-летнему сумчанину, у которого изъято 1,3 кг психотропных и наркотических веществ....

На Сумщине задержали 17-летнюю наркодилершу
06.02.2020 16:52

На Сумщине задержали 17-летнюю наркодилершу

При надлежащем процессуальном руководстве Ахтырской местной прокуратуры сотрудниками Ахтырского отдела полиции в рамках уголовного производства задокументирован факт реализации 17-летней девушкой...

30.01.2020 14:28

На Сумщине за покушение на убийство дали 10 лет

За покушение на убийство товарища к максимальной мере наказания осужден мужчина, который до этого уже отбывал наказание за убийство....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
В Сумах произошло жуткое ДТП: два водителя в больнице
Сегодня 15:59
На презентацию антикоррупционной карты сумских ремонтов не пришел ни один чиновник
Сегодня 15:20
У Сумах відкрили весняну виставку
Сегодня 14:40
Обласний військовий комісар привітав жінок Сумщини
Сегодня 14:22
Сумские атлеты отличились в столице
Сегодня 14:00
Мошенники выманили у жительницы Шостки 13 тысяч гривен
Сегодня 13:20
На Сумщине участники пробного ВНО получили приглашения на тестирование
Сегодня 12:39
На Сумщине задержали наркодилера
Сегодня 12:15
В Сумах полиция расследует обстоятельства поджога двух автомобилей
Сегодня 12:07
Сумчан запрошують на тренінг з медіаграмотності
Сегодня 12:06
Главный инфекционист Сумщины рассказала, как защититься от коронавируса
Сегодня 11:32
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.