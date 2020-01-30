На Сумщине задержали наркодилера Тростянецким отделом Ахтырской местной прокуратуры сообщено о подозрении 31-летнему мужчине, который занимался незаконным оборотом наркотических веществ.

Наркодельца задержали «на горячем» 2 марта при продаже соответствующему лицу в г. Тростянец за 250 гривен свертка с кристаллическим веществом прозрачно-белого цвета, которое, по предварительным данным, является наркотическим средством метадон.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 307 (незаконное приобретение и хранение с целью сбыта и сбыт наркотического вещества) УК Украины. В настоящее время он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное подозреваемому грозит от 4 до 8 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.