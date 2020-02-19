У Сумах відкрили весняну виставку Якщо жінка забажає, щоб навколо неї панували любов та радість - так і буде! Своїм теплом, ніжністю Жінка здатна не просто зігріти, а розтопити серце, вселити надію, подарувати мрії. Жінка, як весна, буває примхлива, непердбачувана, та вона завжди залишається символом любові і щастя!

Напередодні свята всіх Жінок уже традиційно у Сумській міській галереї презентували виставку ручної вишивки від Клубу вишивальниць при ГО "Жіночі ініціативи". У кожній роботі відчувається тепло жіночих рук, любов до своєї справи.

"Учасниці клубу - такі різні, але усіх їх об’єднує бажання творити, дарувати людям радість і красу, надихати своїми роботами", - говорить керівник Клубу Наталія Резнік.

Виставка триватиме до 15 березня.

Вхід вільний.