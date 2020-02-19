У Сумах відкрили весняну виставку

Напередодні свята всіх Жінок уже традиційно у Сумській міській галереї презентували виставку ручної вишивки від Клубу вишивальниць при ГО "Жіночі ініціативи". У кожній роботі відчувається тепло жіночих рук, любов до своєї справи.
"Учасниці клубу - такі різні, але усіх їх об’єднує бажання творити, дарувати людям радість і красу, надихати своїми роботами", - говорить керівник Клубу Наталія Резнік.
Виставка триватиме до 15 березня.
Вхід вільний.
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