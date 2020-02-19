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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40216

У Сумах відкрили весняну виставку

Якщо жінка забажає, щоб навколо неї панували любов та радість - так і буде! Своїм теплом, ніжністю Жінка здатна не просто зігріти, а розтопити серце, вселити надію, подарувати мрії. Жінка, як весна, буває примхлива, непердбачувана, та вона завжди залишається символом любові і щастя!

Напередодні свята всіх Жінок уже традиційно у Сумській міській галереї презентували виставку ручної вишивки від Клубу вишивальниць при ГО "Жіночі ініціативи". У кожній роботі відчувається тепло жіночих рук, любов до своєї справи.

"Учасниці клубу - такі різні, але усіх їх об’єднує бажання творити, дарувати людям радість і красу, надихати своїми роботами", - говорить керівник Клубу Наталія Резнік.

Виставка триватиме до 15 березня.

Вхід вільний.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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