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Обласний військовий комісар привітав жінок Сумщини

Військовий комісар обласного військового комісаріату Валерій Ісмаілов привітав жінок Сумщини з 8 Березня.

Нехай у цей березневий день посміхаються всі навколо, нехай всі дивляться на вас із захопленням і, яка не була б за вікном погода, хай у вашому серці буде світло та ясно від уваги й любові друзів, рідних й коханих. Всі Ви кожен день вкладаєте цеглинки в будівництво нашої незалежної держави. Багато з Вас безпосередньо виконували свій обов’язок в зоні ООС(АТО) і тому розуміють ціну мирного неба над нашими головами. Працівники ЗС України кожень день своєю кропіткою працею допомагають виконувати завдання призову, комплектування кандидатами на війкову службу за контрактом та в резерві. Зі святом весни дорогі наші жіночки. Зі святом тих, хто чекає своїх захисників. Зі святом з присмаком гіркоти тих, які вже ніколи не дочекаються своїх близьких. Чоловіки військових комісаріатів Сумської області Бажають Вам чарівного настрою, ніжних чоловічих обіймів, запаморочливих успіхів у кар’єрі, захоплень до душі, сімейної стабільності, яскравих емоцій і вражень, фінансової незалежності, щасливих усмішок і безліч таких чарівних днів, як сьогоднішнє весняне жіноче свято – 8 березня!

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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