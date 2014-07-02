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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20119

На презентацию антикоррупционной карты сумских ремонтов не пришел ни один чиновник

Сегодня, 4 марта, в Сумах общественная организация «Антикоррупционный штаб» презентовала свой новый онлайн-сервис - антикоррупционную карту ремонтов.

На сайте https://map.shtab.net можно увидеть все объекты социальной и жилой инфраструктуры всех населенных пунктов Украины, которые ремонтировались за бюджетные деньги. Карта наполняется автоматически, в режиме реального времени, из системы публичных закупок PROZORRO. Ее плюс - каждый посетитель сайта может пожаловаться онлайн на некачественный ремонт, который сделали за счет бюджета. Общественная организация проверяет эту информацию и передает правоохранительным органам.

Кроме презентации самой карты, руководитель этого проекта Сергей Миткалик представил информационную аналитику по ремонтам в Сумах. Так, по его данным, с 2016 года по 21 февраля этого года в Сумах заключили 2839 договоров на ремонты и строительства через систему PROZORRO на общую сумму около 1,9 миллиарда гривен.

Самыми дорогими объектами в Сумах стали строительство детского сада в 12-м микрорайоне – 58,8 млн грн (строительство еще не начато), капитальный ремонт улицы Роменской - 40,6 млн грн, реконструкция МЦ «Романтика» - 35 млн (еще не завершена), реконструкция канализационного коллектора диаметром 1000 мм по улице Набережная реки Стрелка - 29,6 млн грн (еще не завершена), реконструкция неврологического отделения 4-й больницы – 26 млн грн (еще не завершена).

По словам главы правления ОО «Антикоррупционный штаб» Юлии Гречки, на презентацию приглашали Сумского городского голову, вместо него от горсовета должен был быть руководитель Департамента инфраструктуры Александр Журба, но и он не пришел. Из 20 городов, в которых уже представили антикоррупционную карту, Сумы - второй после Полтавы, где местная власть проигнорировала презентацию антикоррупционной карты ремонтов, пишет sumy.today.

Общество Ремонты

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