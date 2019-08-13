Главная финансистка Сум теперь зарабатывает всего 50 тыс. грн в месяц Согласно декларации за 2019 год, которую директор департамента финансов Сумского горсовета Светлана Липовая подала в НАПК 2 марта, в прошлом году она заработала 621 100 гривен.

Это почти на 104 тыс. гривен меньше, чем в 2018 году. Также она получила 102303 грн пенсии.

Ее муж Анатолий Фирст за прошлый год получил 34,4 тысячи гривен зарплаты, что в 18 раз меньше, чем зарплата Светланы Липовой. Хотя работает он в ООО «Медсервис», руководителем которого является сын Липовой Сергей. Также он получил 51736 грн пенсии, пишет sumy.today.

Также согласно декларации, директор финдепаратамента владеет тем самым имуществом, что и в 2018 году. Она имеет дом на 203 квадратных метров в Сумах и тысячу квадратных метров земли. Анатолий Фирст имеет земельные участки на тысячу, 760, 540 и 50 квадратных метров в Сумах и участок в полторы тысячи квадратных метров в Песчаном. А также гараж и дом на 342 квадратных метра тоже в Сумах. Из движимого имущества, как и раньше, ему принадлежит TOYOTA RAV4 2008 года выпуска.

Кроме этого, согласно декларации, теперь Светлана Липовая имеет 10 300 евро наличности, на 3000 больше, чем в 2018-м