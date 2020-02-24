Сумские патрульные вернули домой 84-летнего пенсионера, которого разыскивала дочь Вечером инспекторы роты тактико-оперативного реагирования получили сообщение о пропавшем дедушке.

Позвонив заявительнице, патрульные выяснили, что днем ее 84-летний отец ушел из дома и до сих пор не вернулся. Женщина очень волновалась. Также она сообщила, что такие случаи уже неоднократно случались.

Не теряя времени, стражи порядка сразу же начали отрабатывать прилегающую территорию. И уже через 15 минут они обнаружили похожего по описанию человека. С дедушкой, к счастью, было все хорошо. Как пояснил сам гражданин, он просто гулял по городу.

Инспекторы вернули «путешественника» домой, где передали его благодарной дочери.