Глуховская биатлонистка с «серебром» В Тысовце продолжаются Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек.

4 марта проходили индивидуальные гонки. Представители Сумщины среди юношей остались без призовых мест. Лучшими были Сергей Супрун (средние юноши 2003-2004 г.р.) и Богдан Потапенко (старшие, 2001-2002), которые заняли пятые места. Наши средние девушки также сегодня без медалей. А среди старших глуховчанка Татьяна продан заняла второе место, отстав от победительницы менее 2 секунд.