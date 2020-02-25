Глуховская биатлонистка с «серебром»

4 марта проходили индивидуальные гонки. Представители Сумщины среди юношей остались без призовых мест. Лучшими были Сергей Супрун (средние юноши 2003-2004 г.р.) и Богдан Потапенко (старшие, 2001-2002), которые заняли пятые места. Наши средние девушки также сегодня без медалей. А среди старших глуховчанка Татьяна продан заняла второе место, отстав от победительницы менее 2 секунд.
В Тысовце (Львовская обл.) продолжаются Всеукринские соревнования по биатлону среди юношей и девушек....
Сегодня, 2 марта, в Тысовце (Львовская обл.) стартовали Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек....
29 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) прошла одиночная смешанная эстафета в рамках юниорского...
28 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялись эстафетные гонки в рамках юниорского чемпионата...
27 февраля на базе Западного Реабилитационно-Спортивного Центра НКСИУ в с. Яворов (Львовской обл.) состоялись гонки с массовым стартом в рамках...