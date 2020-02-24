Что решила сумская городская комиссия по коронавирусу?

«Мы имеем дело с инфекцией, которая еще не очень изучена в мире. На сегодня нет вакцины против этого вируса, но над этим уже работают. Уверяю, что городские власти делают все возможное, чтобы не допустить распространения инфекции в Сумах, - отметил городской голова Александр Лысенко. - Но и каждый сумчанин должен понимать свою ответственность, быть осмотрительным, сохранять спокойствие. Мы должны организоваться и соблюдать все превентивные меры и рекомендаций медиков».
Мэр отметил: средства на превентивные меры для недопущения распространения инфекции в городе и приобретение необходимого спецодежды медицинским работникам, есть. Однако, в случае возникновения эпидемической ситуации, городские власти обязательно увеличат финансирование за счет других программ и мероприятий, ведь речь идет о безопасности горожан.
По сообщению и.о. начальника отдела здравоохранения Елены Чумаченко, по состоянию на 4 марта в мире зарегистрировано более 93 000 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них почти 3,2 тысячи - летальные. Выздоровели уже около 50 700 человек.
«В Украине зарегистрирован один случай заболевания коронавирусом. Его обнаружили у мужчины из Черновицкой области. Он вместе с женой вернулся домой из Италии. Первые признаки заболевания появились уже дома, - сообщила чиновница. - Ситуация в Сумах - контролируемая, медицинские работники всех лечебных учреждений прошли соответствующее обучение и знают, как действовать в случае появления больных коронавирусом и о принятии превентивных мер».
По ее словам, городскую и областную детские больницы определены для госпитализации больных детей, областную инфекционную больницу - взрослых. Резервным учреждением является городская больница № 4. Также определены бригады скорой помощи, которые будут выезжать на вызовы к сумчанам с подозрением на коронавирус. Сейчас медики имеют достаточно средств индивидуальной защиты.
Заслушав специалистов, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла ряд мер по недопущению коронавирусной инфекции COVID-19 в Сумах:
- установить режим повышенной готовности для всех подразделений городского совета на период риска распространения коронавирусной инфекции;
- ограничить проведение совещаний, конференций и заседаний с участием большого количества человек (по возможности осуществлять их с использованием средств электронной дистанционной связи);
- ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Также, согласно решению комиссии, с завтрашнего дня в учебных заведениях города должны обеспечить дезинфицирующими средствами и средствами личной защиты.
Отдел транспорта, связи и телекоммуникационных услуг будет контролировать проведение дезинфекции в коммунальном и частном пассажирском транспорте.
Сумчанам комиссия рекомендовала ограничить посещение мест больших скоплений людей и пользования пассажирским транспортом с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 контактным и капельным путем.
Руководителям организаций, предприятий и учреждений частной и коммунальной собственности, рекомендовано соблюдать стандартных рекомендаций для профилактики заболевания COVID-19 и недопущения к исполнению обязанностей работников с симптомами острых респираторных заболеваний, особенно в сфере обслуживания населения.
Также будет введены ограничительные мероприятия в стационарных отделениях лечебно-профилактических учреждений относительно посещений госпитализированных больных, в том числе - детей, беременных, рожениц и родильниц.
Отделу здравоохранения, руководителям городских лечебно-профилактических учреждений поручено обеспечить неотложную изоляцию в месте обнаружения лица с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 с последующей транспортировкой к госпитальной базе в соответствии с совместным приказом управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации и ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины »от 31 января 2020 № 70-ОД с соблюдением требований противоэпидемического режима.
Медики также советуют в случае ухудшения самочувствия, повышение температуры, других симптомов вирусной инфекции, обращаться по телефону к семейным врачам и выполнять их инструкции относительно дальнейших действий.
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