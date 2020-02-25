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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02436

Сумчанам не светит мусороперерабатывающий завод

Получил ответ городских властей онлайн-петиция «Мусороперерабатывающих заводов в г.Сумы».

«Прошу создать комиссию, объявить тендер и найти инвестора для создания нового мусороперерабатывающего завода в г. Сумы!

Мусор, который может быть использован повторно - пластиковые и стеклянные бутылки, жестяные банки, пакеты и огромное количество тары которая используется от одного дня до недели закапывается в землю и гниет сотнями лет.

Создание нового завода решит проблему переполнены свалок, создание новых рабочих мест и дополнительной прибыли в казну города», - писал автор петиции Голуб Иван Олегович.

Ответ на петицию:

«Вопрос, поднятый в электронной петиции важен, но на сегодняшний день мусороперерабатывающая отрасль в Украине находится на этапе становления. Законодательная и нормативная база не позволяет заводам получать деньги за переработку мусора, тарифы на захоронение бытовых отходов в Украине низкие, отсутствуют тарифы на переработку, неготовность населения платить больше утилизацию и сумма, которую экономически выгодно было бы получать заводам по переработке отходов, обычно превышает номинальную стоимость захоронения. Ранее полномочия устанавливать тарифы на переработку мусора были у Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Но НКРЭКУ могла устанавливать тарифы только тем, чью деятельность лицензирует. Переработку мусора не лицензировали, сейчас сделали наоборот: НКРЭКУ лицензирует, но не имеет права устанавливать тариф.

Кроме того, на сегодняшний день в Украине мусороперерабатывающие заводы являются дорогостоящими проектами, ориентировочная стоимость строительства составляет от 25 млн евро. А их окупаемость зависит опять же от тарифов на переработку отходов, а также от средств, которые они могут выручить от продажи изготовленного альтернативного топлива.

Принимая во внимание изложенное, отмечаем, что потенциальные инвесторы пока изучают общие возможности вложения средств в украинскую мусороперерабатывающую систему и ждут законодательных и нормативных изменений, потому что важные вопросы являются недоработанными:

- отсутствует механизм возврата инвестиций;

- необходимо привлечение негосударственных инвестиций и других внебюджетных источников финансирования в сферу обращения с отходами;

- создание соответствующей законодательной и нормативной базы для правового регулирования отношений по деятельности в сфере обращения с отходами;

- создание условий для реализации раздельного сбора бытовых отходов путем внедрения социально-экономических механизмов, направленных на поощрение образователями этих отходов к их раздельному сбору».

Напомним: в конце прошлого года в Сумы приезжали потенциальные инвесторы, они же застройщики из Чехии. А из Сум в Чехию ездила делегация, которая осматривала уже построенные заводы. Однако что-то пошло не так…

Общество Мусороперерабатывающий завод Петиция

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