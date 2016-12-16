В Конотопе полицейские изъяли у подростка самопал (фото) Правоохранителям подросток рассказал, что сконструировал «самопал» самостоятельно, увидев, как это делал один из его любимых киногероев.

Во время проведения профилактических мероприятий в одном из учебных заведений города, инспекторы по ювенальной превенции Конотопского отдела полиции посетили и общежитие. Зайдя в комнату 15-летнего ученика, жителя соседнего района, они заметили, что из-под подушки на кровати выглядит часть неизвестного предмета. Рассмотрев его, полицейские поняли, что это может быть самодельное огнестрельное устройство. Парень рассказал, что в минувшие выходные, оставшись один в общежитии, заскучал, и, чтобы как-то скоротать время, решил попробовать смастерить самодельное оружие, которое когда-то видел в кино.

Изготовил его подросток из подручных материалов, каждую деталь тщательно подгоняя друг к другу. Патрон для стрельбы также изготовил собственноручно. На вопрос полицейских, зачем он все это сделал и планировал делать со своим устройством дальше, парень так и не смог найти ответа.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины, изъяла найденное устройство и направила его на экспертизу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.