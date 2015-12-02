Галаев уволился из прокуратуры Сумщины Рустам Галаев, который занимал должность заместителя прокурора Сумской области, уволился из органов по собственному желанию.

4 марта он подал НАПК соответствующую декларацию перед увольнением. 2 марта Рустам Галаев отработал последний рабочий день в прокуратуре, подтвердили в пресс служба прокуратуры области, пишет Sumy.Today.

Согласно декларации, за период с января и до увольнения Рустам Галаев получил 136,2 тысячи гривен заработной платы.

Также в декларации он указал иное право пользования квартирой своей жены в Сумах площадью 371,3 квадратных метра и общежитием площадью 10 квадратных метров в Киеве. Из транспортных средств Рустам Галаев владеет автомобилем Volkswagen Passat 2008 года выпуска.

Согласно декларации, его жена Патимат владеет нежилым помещением в Сумах площадью 120,3 квадратных метра, автомобилем BMW Х5 2011 года выпуска, а также 2300 долларов наличности.