Сумчане хотят объявить войну «курятникам» на новых домах

«На каждом новом доме обязательно лепят страшные балконы каждый на свой лад. Посмотрите на фото. Если мы говорим о европейскости нашего города, такого безобразия не должно быть. Это должно стоить владельцу квартиры десятки тысяч штрафа. Таких примеров сотни.
Уважаемая власть, найдите действенные механизмы прекращения этого безобразия быстрее. Весь город как район фавел. Любое изменение фасадов должно быть категорически запрещено и должно караться высокими штрафами», - пишет автор петиции Ми Андрей Анатольевич.
Дата начала сбора подписей: 3 марта 2020 К концу сбора подписей осталось 43 дня.
Подписать петицию можно здесь.
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