В Сумах снова есть свой ФК «Сумы» Сегодня, 4 марта, ФК «Сумы» сыграл первый товарищеский матч в этом сезоне с ФК «Тростянец» на сумской «Барсе».

Именно сегодня ФК «LS Group» был переименован в ФК «Сумы». Первый матч «сумчане» минимально выиграли у «тростянчан». Автор единственного гола - Максим Чеглов (82 минута). Он новичок в команде, пришел из команды второй лиги ПФЛ - ФК «Энергия» (Новая Каховка).

Напомним: вчера мэр Сум Александр Лысенко заявил о готовности финансировать клуб из городского бюджета. О какой сумме может идти речь, пока не сообщил, так как ждет финансовый план от руководства клуба.