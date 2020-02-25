В Сумах снова есть свой ФК «Сумы»

Именно сегодня ФК «LS Group» был переименован в ФК «Сумы». Первый матч «сумчане» минимально выиграли у «тростянчан». Автор единственного гола - Максим Чеглов (82 минута). Он новичок в команде, пришел из команды второй лиги ПФЛ - ФК «Энергия» (Новая Каховка).
Напомним: вчера мэр Сум Александр Лысенко заявил о готовности финансировать клуб из городского бюджета. О какой сумме может идти речь, пока не сообщил, так как ждет финансовый план от руководства клуба.
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