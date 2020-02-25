Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:50461

В Сумах снова есть свой ФК «Сумы»

Сегодня, 4 марта, ФК «Сумы» сыграл первый товарищеский матч в этом сезоне с ФК «Тростянец» на сумской «Барсе».

Именно сегодня ФК «LS Group» был переименован в ФК «Сумы». Первый матч «сумчане» минимально выиграли у «тростянчан». Автор единственного гола - Максим Чеглов (82 минута). Он новичок в команде, пришел из команды второй лиги ПФЛ - ФК «Энергия» (Новая Каховка).

Напомним: вчера мэр Сум Александр Лысенко заявил о готовности финансировать клуб из городского бюджета. О какой сумме может идти речь, пока не сообщил, так как ждет финансовый план от руководства клуба.

Спорт ФК Сумы Футбол

По тематике

«Альянс» снова обыграл казахов
Вчера 16:28

«Альянс» снова обыграл казахов

Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к кубку Украины по футболу....

Мэр Сум хочет создать муниципальный футбольный клуб
Вчера 13:44

Мэр Сум хочет создать муниципальный футбольный клуб

Для этого сначала планируют начать финансировать из городского бюджета чемпиона области ФК «LS Group»....

«Альянс» обыграл киргизов
02.03.2020 20:31

«Альянс» обыграл киргизов

Липоводолинский «Альянс» продолжает готовиться к сезону в Турции....

Сумской студент выиграл третий Кубок Лиги в Англии
02.03.2020 12:45

Сумской студент выиграл третий Кубок Лиги в Англии

Студент Института физической культуры СумГПУ им. А.С.Макаренко, игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко третий год подряд завоевал Кубок английской лиги....

Определился зимний чемпион Сумщины по футболу
27.02.2020 12:13

Определился зимний чемпион Сумщины по футболу

26 февраля определился чемпион среди юношей 2005-2006 г.р. в зимнем чемпионате Сумщины по футболу....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
Сумчанка претендует на звание самой стильной спортсменки Украины
Сегодня 21:46
В сумской мэрии считают дорогу к школе № 7 безопасной
Сегодня 21:13
В Сумах снова есть свой ФК «Сумы»
Сегодня 17:50
Галаев уволился из прокуратуры Сумщины
Сегодня 17:17
Главная финансистка Сум теперь зарабатывает всего 50 тыс. грн в месяц
Сегодня 17:10
В Конотопе полицейские изъяли у подростка самопал (фото)
Сегодня 17:01
Что решила сумская городская комиссия по коронавирусу?
Сегодня 16:37
Сумские патрульные вернули домой 84-летнего пенсионера, которого разыскивала дочь
Сегодня 16:33
В Сумах произошло жуткое ДТП: два водителя в больнице
Сегодня 15:59
На презентацию антикоррупционной карты сумских ремонтов не пришел ни один чиновник
Сегодня 15:20
У Сумах відкрили весняну виставку
Сегодня 14:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.