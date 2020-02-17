В сумской мэрии считают дорогу к школе № 7 безопасной Сумчанка Юлия Назарова выложила в Фейсбуке ответ директора департамента инфраструктуры Александра Журбы на петицию о состоянии дороги к школе № 7.

К сожалению, петиция не набрала необходимого количества голосов, чтобы быть рассмотренной исполкомом или горсоветом, поэтому было рассмотрено в качестве простого обращения. В ответе говорится, что в январе специалисты департамента с представителями патрульной полиции провели обследование участков улично-дорожной сети, прилегающих к школам. Недостаткои дорожного полотна, которые негативно влияют на обеспечение безопасности дорожного движения на подъездных путях к школе № 7 на момент обследования не выявлено.

«Сейчас все, кто ходит мимо 7-й школы (особенно младший корпус) пытаются понять, где они вообще нашли там дорожное полотно?», - спрашивает сумчанка. Также она выложила фото нынешнего состояния «дорожного полотна».

Напомним: в сумской мэрии уже шестой год говорят о подходах и подъездах к школам, детсадам и больницам. Обещали управиться за несколько лет. Однако последние пару лет о школах и детсадах практически забыли. Прокуратуре даже пришлось через суд обязать департамент инфраструктуры заняться ими. Правда, подвижек пока незаметно.