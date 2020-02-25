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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15216

Как выглядит улица Иоанна Павла II в Сумах прямо сейчас (фото)

Сумчанка Ирина Диденко выложила в Фейсбуке фото улицы, названной в честь папы Римского Иоанна Павла II.

«Об улицах: Ямочные, Мусорные, Темные, Бездорожные... и честный туризм

Есть в Сумах маленькая улочка, в 2016 году с пафосом переименованная в честь действительно замечательной фигуры - 264-го Папы Римского Иоанна Павла II. Кстати, первого в истории Папы-славянина, прославленного поляка, которым искренне гордятся наши польские соседи, польская диаспора, мир.

18 мая 2020 года католическая община будет отмечать 100 лет со дня его рождения.

А теперь скажу вам, друзья, что за зверь такой - туризм.

По моему убеждению, туризм - это уважение и вежливость ко всему, что отождествляет нас с миром. Мало назвать, зазывать, брендировать - нужно отвечать: фигуре, времени, пафосу, своему слову, наконец. Итак, улица должна соответствовать фигуре и не оскорблять чувства людей, для которых эта фигура дорога.

Если мы не способны, то давайте называть свои улицы Ямочными, Мусорными, Темными. И к нам также поедут - посмотреть на правду нашей жизни. Это также туризм. Не пафосный. Честный», - написала она.

Общество Улица Иоанна Павла II
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