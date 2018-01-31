Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:46373

Сумчанка претендует на звание самой стильной спортсменки Украины

Уже 14 лет подряд проводится Всеукраинская торжественная церемония «Герои спортивного года».

За эти годы церемония стала настоящим светским мероприятием. Наши замечательные спортсмены и спортсменки - гордость Украины - превращаются в непревзойденных принцев и принцесс, изменив спортивные ковры на красную дорожку, а спортивная одежда - на элегантное вечернее платье.

НОК Украины предлагает болельщикам вместе выбрать Мисс красная дорожка или самую стильную спортсменку Украины:

Претендентки:

- Дарья Билодид (дзюдо)

- Ярослава Магучих (легкая атлетика)

- Елена Пидгрушная (биатлон)

- Валя Семеренко (биатлон)

- Елена Костевич (пулевая стрельба)

Оставляйте имя вашей любимицы в комментариях к этому посту до 6 марта (23.00). (Проголосовать можно только за одну спортсменку!), говорится в сообщении на странице НОК Украины в Фейсбуке.

Спорт Валентина Семеренко

По тематике

Сумчанки претендуют на Спортивный Оскар Украины
27.02.2020 08:48

Сумчанки претендуют на Спортивный Оскар Украины

Стали известны все претенденты на Спортивный Оскар Украины....

Сумская биатлонистка не добежала трех секунд до «бронзы» чемпионата Европы
26.02.2020 17:53

Сумская биатлонистка не добежала трех секунд до «бронзы» чемпионата Европы

Сегодня, 26 февраля, в белорусских Раубичах стартовал чемпионат Европы по биатлону....

Сумская биатлонистка выиграла «золото» летнего чемпионата мира
23.08.2019 21:29

Сумская биатлонистка выиграла «золото» летнего чемпионата мира

Сегодня, 23 августа, в Раубичах (Беларусь) стартовал летний чемпионат мира по биатлону....

10.03.2018 19:18

Сумчанки принесли серебро в смешанной эстафете на кубке мира

В финском Контиолахти завершилась смешанная эстафета в рамках седьмого этапа кубка мира по биатлону....

Сумщина стала лучшей по количеству спортсменов в сборной Украины на Олимпиаду
31.01.2018 14:11

Сумщина стала лучшей по количеству спортсменов в сборной Украины на Олимпиаду

Самое большое представительство в олимпийской сборной Украины на Зимние Игры-2018 в Пхенчхане получила Сумская область — 6 человек....

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
26.02.2020 14:08
Сумчанка претендует на звание самой стильной спортсменки Украины
Сегодня 21:46
В сумской мэрии считают дорогу к школе № 7 безопасной
Сегодня 21:13
В Сумах снова есть свой ФК «Сумы»
Сегодня 17:50
Галаев уволился из прокуратуры Сумщины
Сегодня 17:17
Главная финансистка Сум теперь зарабатывает всего 50 тыс. грн в месяц
Сегодня 17:10
В Конотопе полицейские изъяли у подростка самопал (фото)
Сегодня 17:01
Что решила сумская городская комиссия по коронавирусу?
Сегодня 16:37
Сумские патрульные вернули домой 84-летнего пенсионера, которого разыскивала дочь
Сегодня 16:33
В Сумах произошло жуткое ДТП: два водителя в больнице
Сегодня 15:59
На презентацию антикоррупционной карты сумских ремонтов не пришел ни один чиновник
Сегодня 15:20
У Сумах відкрили весняну виставку
Сегодня 14:40
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.