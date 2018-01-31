Сумчанка претендует на звание самой стильной спортсменки Украины Уже 14 лет подряд проводится Всеукраинская торжественная церемония «Герои спортивного года».

За эти годы церемония стала настоящим светским мероприятием. Наши замечательные спортсмены и спортсменки - гордость Украины - превращаются в непревзойденных принцев и принцесс, изменив спортивные ковры на красную дорожку, а спортивная одежда - на элегантное вечернее платье.

НОК Украины предлагает болельщикам вместе выбрать Мисс красная дорожка или самую стильную спортсменку Украины:

Претендентки:

- Дарья Билодид (дзюдо)

- Ярослава Магучих (легкая атлетика)

- Елена Пидгрушная (биатлон)

- Валя Семеренко (биатлон)

- Елена Костевич (пулевая стрельба)

Оставляйте имя вашей любимицы в комментариях к этому посту до 6 марта (23.00). (Проголосовать можно только за одну спортсменку!), говорится в сообщении на странице НОК Украины в Фейсбуке.