Сумчанка претендует на звание самой стильной спортсменки Украины

За эти годы церемония стала настоящим светским мероприятием. Наши замечательные спортсмены и спортсменки - гордость Украины - превращаются в непревзойденных принцев и принцесс, изменив спортивные ковры на красную дорожку, а спортивная одежда - на элегантное вечернее платье.
НОК Украины предлагает болельщикам вместе выбрать Мисс красная дорожка или самую стильную спортсменку Украины:
Претендентки:
- Дарья Билодид (дзюдо)
- Ярослава Магучих (легкая атлетика)
- Елена Пидгрушная (биатлон)
- Валя Семеренко (биатлон)
- Елена Костевич (пулевая стрельба)
Оставляйте имя вашей любимицы в комментариях к этому посту до 6 марта (23.00). (Проголосовать можно только за одну спортсменку!), говорится в сообщении на странице НОК Украины в Фейсбуке.
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