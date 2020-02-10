На Сумщине будут судить четырех наркоторговцев На Сумщине будут судить четырех участников преступной группы, которые всего за месяц реализовали наркотиков почти 1 млн грн.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех наркоторговцев.

По данным следствия, 24-летний молодой человек организовал преступную группу, в состав которой входили его сожительница и еще два человека. Наркоторговцы через один из популярных мессенджеров получали заказ. После оплаты на счет организатор высылал клиенту фото места «закладки».

Во время санкционированных обысков по месту жительства задержанных правоохранители изъяли более 300 пакетов с наркотиками общим весом более 500 г, это - марихуана, синтетический наркотик «Альфа-РVP», амфетамин.

При этом средства от сбыта наркотиков хранились на электронных кошельках платежных систем. Часть прибыли наркоторговцы использовали на дальнейшего оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Действия четырех задержанных квалифицированы по ч. 2 ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка, сбыт наркотических средств или психотропных веществ), трое из них будут отвечать еще и по ч. 3 ст. 28 / ч. 2 ст. 306 (размещение средств, полученных от незаконного оборота особо опасных наркотических средств, психотропных веществ в учреждениях, использование таких средств с целью продолжения незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ в составе организованной группы) УК Украины.

За содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.

Наркоторговцы задержаны в октябре 2019 года под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области оперативными сотрудниками управления противодействия наркопреступности и детективного подразделения следственного управления Нацполиции.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.