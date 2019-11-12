Сумской Центр админуслуг сообщает об изменении графика работы В связи с праздниками управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» в течение нескольких дней будет работать по измененному графику.

В субботу, 7 марта, рабочие часы с 8:00 до 13:00. Воскресенье, 8 марта, и понедельник, 9 марта, - выходные. Со вторника, 10 марта, ЦПАУ начнет свою работу по обычному графику.