Сумской Центр админуслуг сообщает об изменении графика работы

В субботу, 7 марта, рабочие часы с 8:00 до 13:00.
Воскресенье, 8 марта, и понедельник, 9 марта, - выходные.
Со вторника, 10 марта, ЦПАУ начнет свою работу по обычному графику.
Фото фасадной плитки на здании городского Центра предоставления админслуг, которая держится на скотче, выложили в Фейсбуке....
В пгт Знобь-Новгородское Середина-Будского района открылся новый Центр предоставления административных услуг....
Дом по улице Независимости, 5 (бывший суд) станет Центром предоставления административных услуг. В здании уже начали работать подрядчики....
Одно из терподразделений Центра предоставления административных услуг в Сумах отныне предоставляет паспортные услуги....
Сегодня, 12 ноября, в Тростянце открыли современный Центр предоставления административных услуг....