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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10296

Сумской Центр админуслуг сообщает об изменении графика работы

В связи с праздниками управления «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» в течение нескольких дней будет работать по измененному графику.

В субботу, 7 марта, рабочие часы с 8:00 до 13:00.

Воскресенье, 8 марта, и понедельник, 9 марта, - выходные.

Со вторника, 10 марта, ЦПАУ начнет свою работу по обычному графику.

Общество ЦПАУ

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