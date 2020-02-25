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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах в жутком ДТП пострадали два водителя

Авария произошла 4 марта на улице Засумская около 13:30.

В результате столкновения легковушек Skoda и Dacia телесные повреждения получили оба водителя - сумчане возрасте 48-ти и 23-х лет соответственно.

Врачи вызванной бригады «скорой помощи» диагностировали у старшего мужчины травмы лица, у младшего - убойно рваные раны правой ноги. Первый госпитализирован в Сумскую областную клиническую больницу, второй после оказания медицинской помощи отпущен домой.

Полиция начала уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 УК Украины, в рамках которого выясняют причины и обстоятельства происшествия.

Полицейские вновь призывают водителей транспортных средств быть внимательными и осторожными, безоговорочно соблюдать правила дорожного движения и всегда помнить, что от их поведения на дороге зависит жизнь и здоровье других участников дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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