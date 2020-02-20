Сегодня сумские гандболистки сыграют с донетчанками

В манеже СумГУ команда ГК «СумДУ» будет принимать команду «ДЮИ» (Донецкий юридический институт), которая сейчас базируется в Кривом Роге.
Начало игр: в пятницу в 17.00, в субботу в 10.30. Вход свободный.
После 6 туров сумчанки на 4-ом месте центрально-восточной группы с 7 очками в 10 матчах. У «ДЮИ» - 12 очков и второе место.
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