Сегодня сумские гандболистки сыграют с донетчанками 6-7 марта в Сумах пройдут игры 7-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги.

В манеже СумГУ команда ГК «СумДУ» будет принимать команду «ДЮИ» (Донецкий юридический институт), которая сейчас базируется в Кривом Роге.

Начало игр: в пятницу в 17.00, в субботу в 10.30. Вход свободный.

После 6 туров сумчанки на 4-ом месте центрально-восточной группы с 7 очками в 10 матчах. У «ДЮИ» - 12 очков и второе место.