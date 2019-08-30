53 больницы Сумщины подали 316 предложений на заключение договоров с НСЗУ

Сейчас все лечебные учреждения включены в контрактирование с Национальной службой здоровья Украины.
«По оперативным данным 53 учреждения здравоохранения Сумской области подали 316 предложений на заключение соглашений с Национальной службой здоровья Украины в рамках гарантированного уровня оказания медицинской помощи. 46 коммунальных предприятий подали 299 предложений, в том числе 17 областных учреждений подали 90 предложений; 23 заведения в районах - 165 предложений; в г. Сумы - 6 учреждений подали 44 предложения, - отметил чиновник. - Этот процесс динамичный. Лечебные учреждения постоянно уведомляются, какая заявка рассмотрена, и что они законтрактованы».
По информации областного управления здравоохранения, в Сумской области подлежат контрактированию с НСЗУ в 2020 году 47 учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь из 48. К заключению договоров с НСЗУ из 47 учреждений здравоохранения готовы 44, не готовы - 3: КНП СОС «Областной диагностический центр в г. Шостка» - отсутствует лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике (находится на рассмотрении в Минздраве Украины); КУ «Сумская областная клиническая стоматологическая поликлиника» и стоматологическая поликлиника г. Ромны - заведения не зарегистрированы в органах Государственной регистрации.
Сейчас в электронной системе здравоохранения зарегистрированы все учреждения специализированной и высокоспециализированной помощи, кроме областной клинической стоматологической поликлиники.
Обеспеченность компьютерной техникой на вторичном уровне составляет 79,1%, в том числе амбулаторно-поликлинических подразделений - 74,3% (рабочих мест врачей - 68,5%). В 2020 году приобретено 94 компьютера (2019 - 667), в том числе для амбулаторно-поликлинических подразделений - 66 компьютеров (2019 - 484). Обеспеченность компьютерной техникой на третичном уровне составляет 68,4%, в том числе амбулаторно-поликлинических подразделений - 61,6%. 2020 года приобретено 17 компьютеров (2019 - 153).
Экс-директор Сумского Центра развития местного самоуправления Александр Хоруженко опубликовал в соцсети пост о медицинских перспективах Сумщины....
Отдел здравоохранения напоминает о том, что с 1 апреля получить специализированную медицинскую помощь бесплатно можно будет только по направлению врача...
Как сообщили в управлении здравоохранения облгосадминистрации, в области 71 заведение заключило договора с Национальной службой здоровья Украины о предоставлении медицинской...
Об этом сообщили во время брифинга по подготовке Сумской области ко второй волне медицинской реформы с участием представителей Национальной службы...
По оперативным данным, в системе e-Hеalth зарегистрирован 21 заведение вторичного уровня из 29 (72,4%) и 18 врачей....