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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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53 больницы Сумщины подали 316 предложений на заключение договоров с НСЗУ

Как сообщил во время пресс конференции начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Дмитрий Кравцов, сегодня Сумская область не рассматривается как критическая, то есть такая, которая не сможет зайти во второй этап медицинской реформы.

Сейчас все лечебные учреждения включены в контрактирование с Национальной службой здоровья Украины.

«По оперативным данным 53 учреждения здравоохранения Сумской области подали 316 предложений на заключение соглашений с Национальной службой здоровья Украины в рамках гарантированного уровня оказания медицинской помощи. 46 коммунальных предприятий подали 299 предложений, в том числе 17 областных учреждений подали 90 предложений; 23 заведения в районах - 165 предложений; в г. Сумы - 6 учреждений подали 44 предложения, - отметил чиновник. - Этот процесс динамичный. Лечебные учреждения постоянно уведомляются, какая заявка рассмотрена, и что они законтрактованы».

По информации областного управления здравоохранения, в Сумской области подлежат контрактированию с НСЗУ в 2020 году 47 учреждений здравоохранения, оказывающих специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь из 48. К заключению договоров с НСЗУ из 47 учреждений здравоохранения готовы 44, не готовы - 3: КНП СОС «Областной диагностический центр в г. Шостка» - отсутствует лицензия на осуществление хозяйственной деятельности по медицинской практике (находится на рассмотрении в Минздраве Украины); КУ «Сумская областная клиническая стоматологическая поликлиника» и стоматологическая поликлиника г. Ромны - заведения не зарегистрированы в органах Государственной регистрации.

Сейчас в электронной системе здравоохранения зарегистрированы все учреждения специализированной и высокоспециализированной помощи, кроме областной клинической стоматологической поликлиники.

Обеспеченность компьютерной техникой на вторичном уровне составляет 79,1%, в том числе амбулаторно-поликлинических подразделений - 74,3% (рабочих мест врачей - 68,5%). В 2020 году приобретено 94 компьютера (2019 - 667), в том числе для амбулаторно-поликлинических подразделений - 66 компьютеров (2019 - 484). Обеспеченность компьютерной техникой на третичном уровне составляет 68,4%, в том числе амбулаторно-поликлинических подразделений - 61,6%. 2020 года приобретено 17 компьютеров (2019 - 153).

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