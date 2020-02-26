У Сумах пройде Pets Friendly Party

У Сумського міського центру дозвілля молоді та Eventline є мімішна ідея.
У цей день на тебе чекають:
- милі та пухнасті домашні улюбленці;
- цікаві ігри;
- якісна музика від кавер-гурту "Ноябрь 17";
- багато смачної та апетитної їжі.
Чекаємо на тебе 21 березня у приміщенні Центру дозвілля молоді о 18.00 годині.
Кількість місць обмежена. Реєстрація за посиланням.
Запрошення можна отримати за номером - 066 58 66 407 - Богдан Скібчик.
Вартість 50 грн (кошти будуть спрямовані на притулок тварин та організаційні витрати заходу).
Під час заходу будуть присутні справжні здорові домашні тварини, якщо у вас є алергія або інші протипоказання щодо тварин, краще залишитися вдома.
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