У Сумах пройде Pets Friendly Party Не знаєш де провести суботу, 21 березня?

У Сумського міського центру дозвілля молоді та Eventline є мімішна ідея.

У цей день на тебе чекають:

- милі та пухнасті домашні улюбленці;

- цікаві ігри;

- якісна музика від кавер-гурту "Ноябрь 17";

- багато смачної та апетитної їжі.

Чекаємо на тебе 21 березня у приміщенні Центру дозвілля молоді о 18.00 годині.

Кількість місць обмежена. Реєстрація за посиланням.

Запрошення можна отримати за номером - 066 58 66 407 - Богдан Скібчик.

Вартість 50 грн (кошти будуть спрямовані на притулок тварин та організаційні витрати заходу).

Під час заходу будуть присутні справжні здорові домашні тварини, якщо у вас є алергія або інші протипоказання щодо тварин, краще залишитися вдома.