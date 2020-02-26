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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34164

У Сумах пройде Pets Friendly Party

Не знаєш де провести суботу, 21 березня?

У Сумського міського центру дозвілля молоді та Eventline є мімішна ідея.

У цей день на тебе чекають:

- милі та пухнасті домашні улюбленці;

- цікаві ігри;

- якісна музика від кавер-гурту "Ноябрь 17";

- багато смачної та апетитної їжі.

Чекаємо на тебе 21 березня у приміщенні Центру дозвілля молоді о 18.00 годині.

Кількість місць обмежена. Реєстрація за посиланням.

Запрошення можна отримати за номером - 066 58 66 407 - Богдан Скібчик.

Вартість 50 грн (кошти будуть спрямовані на притулок тварин та організаційні витрати заходу).

Під час заходу будуть присутні справжні здорові домашні тварини, якщо у вас є алергія або інші протипоказання щодо тварин, краще залишитися вдома.

Досуг Анонс ЦДМ

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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