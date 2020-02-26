В Сумах снова пройдут соревнованиях по дуатлону

18 апреля 2020 года всех спортсменов и любителей приглашают в г. Сумы, где пройдут соревнования по дуатлону «Duathlon 27.5».
Место проведения: старт / финиш / техзона – площадь Независимости.
Начало соревнований: 10:00.
Старт общий.
Дистанция: 5 км бег – 20 км вело – 2,5 км бег.
Регистрация здесь.
Подробности в группе в Фейсбуке.
6 марта в Сумах пройдет зимний кубок Украины по пляжной борьбе среди школьников....
Талановитий живописець, графік, бджоляр, винахідник - Микола Яровий презентує персональну виставку естампів "На відстані часу" у Сумській міській галереї....
Усі так чекали на весну з її теплом та сюрпризами! І вона прийшла! І принесла з собою таку довгоочікувану виставку...
«Нові форми, нові месседжі, нові зв'язки» - лекція з сучасного мистецтва від Уілсона Алекса Фішера відбудеться 4 березня в Конгрес-центрі...
Книгарня «Є» запрошує на зустріч із сумським письменником Владиславом Івченком, під час якої він презентує оновлену книжку «Стовп самодержавства, або...