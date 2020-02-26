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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:30292

В Сумах снова пройдут соревнованиях по дуатлону

Соревнования по дуатлону (бег + велосипед) пройдут в Сумах 18 апреля.

18 апреля 2020 года всех спортсменов и любителей приглашают в г. Сумы, где пройдут соревнования по дуатлону «Duathlon 27.5».

Место проведения: старт / финиш / техзона  – площадь Независимости.

Начало соревнований: 10:00.

Старт общий.

Дистанция: 5 км бег – 20 км вело – 2,5 км бег.

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Спорт Анонс Дуатлон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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