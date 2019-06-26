Под Сумами сельсовет обязали убрать мусорную свалку

Об этом сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Игорь Кальченко посетителю во время личного приема граждан. Последний обратился в связи с отсутствием реагирования местных властей на неоднократные обращения заявителя по ликвидации несанкционированной свалки.
Областные власти ранее уже поднимала этот вопрос. Профильным структурным подразделением облгосадминистрации было направлено обращение в Косовщинский сельсовет о необходимости ликвидации стихийного свалки, а работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области местному органу власти был предоставлен предписание об устранении нарушений, нужно выполнить до 1 мая этого года.
Замглавы Косовщинского сельского совета Олег Кравченко заверил заявителя, что свалку будет ликвидировано значительно раньше.
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