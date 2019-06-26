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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:17466

Под Сумами сельсовет обязали убрать мусорную свалку

Вблизи села Кононенково Сумского района органы местного самоуправления должны ликвидировать стихийную свалку.

Об этом сообщил руководитель аппарата облгосадминистрации Игорь Кальченко посетителю во время личного приема граждан. Последний обратился в связи с отсутствием реагирования местных властей на неоднократные обращения заявителя по ликвидации несанкционированной свалки.

Областные власти ранее уже поднимала этот вопрос. Профильным структурным подразделением облгосадминистрации было направлено обращение в Косовщинский сельсовет о необходимости ликвидации стихийного свалки, а работниками Государственной экологической инспекции в Сумской области местному органу власти был предоставлен предписание об устранении нарушений, нужно выполнить до 1 мая этого года.

Замглавы Косовщинского сельского совета Олег Кравченко заверил заявителя, что свалку будет ликвидировано значительно раньше.

Общество Мусорная свалка

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