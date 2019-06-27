В Сумах в городском парке упавшее дерево заждалось коммунальщиков Еще в прошлый понедельник в городском парке им. И.Кожедуба во время бури упало дерево на спуске с дамбы к бейсбольному полю.

Прошло 10 дней, ни один коммунальщик до дерева не дошел, хотя парк якобы закреплен ща КП «Зеленстрой», а 29 февраля в парке прошел праздник Масленицы.

Кстати, на этот раз упала только часть дерева, именно на дорожку. Вторая же (на забор) упала еще прошлым летом, но до нее также не дошли руки сумских коммунальщиков.