В Сумах в городском парке упавшее дерево заждалось коммунальщиков

Прошло 10 дней, ни один коммунальщик до дерева не дошел, хотя парк якобы закреплен ща КП «Зеленстрой», а 29 февраля в парке прошел праздник Масленицы.
Кстати, на этот раз упала только часть дерева, именно на дорожку. Вторая же (на забор) упала еще прошлым летом, но до нее также не дошли руки сумских коммунальщиков.
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